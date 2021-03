Les hôpitaux acceptent de moins en moins les visiteurs portant un masque en tissu

Le groupe hospitalier Epicura n’accepte plus les visiteurs munis d’un masque en tissu. Que ce soit à Ath, Baudour ou Hornu, on vous demande désormais de porter un masque chirurgical. Une mesure prise pour des raisons d’hygiène, et aussi parce qu’ils ignorent si le masque en tissu dispose de la double couche nécessaire. Le CHU de Charleroi a, lui aussi, déjà imposé le masque chirurgical à ses visiteurs, de même que de plus en plus d’hôpitaux de la province d’Anvers. C’est pareil chez nos voisins français.



Ces masques en tissu sont-ils efficaces ou pas ?

C’est un grand débat. Des masques en tissu, nous en avons tous fabriqué. Mais certains tissus sont trop fins (la soie, les tissus synthétiques). Ils laissent en tout cas passer plus de microgouttelettes (3 microns) que les masques chirurgicaux. Et comme les variants du virus sont plus contagieux, certaines autorités n’en veulent plus de ces masques en tissu. Par exemple, l’Allemagne ou encore l’Autriche viennent d’imposer les masques médicaux (les chirurgicaux, ou FFP2) dans les commerces et les transports. Le gouvernement français a même été plus loin en interdisant partout les masques en tissu qui ne filtrent que 70% des microparticules (la catégorie 2). Il faut une filtration à 90% (un masque de catégorie 1). Pour le savoir, consultez l’emballage de votre masque. L’information ne figure pas sur le masque lui-même, ce qui complique encore les choses, et rendra de toute façon tout contrôle impossible par les forces de l’ordre.

Cela dit, l’OMS, l’organisation mondiale de la santé, n’a pas changé ses recommandations. Les masques en tissu sont toujours autorisés pour "les personnes âgées de moins de 60 ans qui ne présentent pas des problèmes de santé particuliers".

Vous aurez peut-être noté, aux Etats-Unis, une tendance se dessine : c’est le double masque. Joe Biden, certaines stars aussi, portent un masque chirurgical et, par-dessus, un masque en tissu. Les premières études américaines montreraient l’efficacité du double masque, mais des experts français soulignent que deux masques, c’est aussi deux fois plus de risques de se contaminer en les manipulant.