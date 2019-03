Les héros de Star Wars ont débarqué à l'hôpital Marie Curie de Charleroi

Des troupes de l'Empire se promenant dans les couloirs de l'hôpital Marie Curie à Lodelinsart : c'est le spectacle étonnant auquel ont pu assister les patients ce mercredi après-midi. Une dizaine de fans de Star Wars, costumés comme dans la série, sont venus divertir les enfants hospitalisés en pédiatrie.



Hugo a 8 ans et il vient de réaliser son rêve le plus fou : voir et toucher un vrai " storm-trooper ". Des enfants malades aux yeux qui pétillent : c'est le but de cette action organisée par l'hôpital et le 501e Fan Wars Garisson. Dix membres de ce club de passionnés des films Star Wars ont enfilé leur costume pour la bonne cause. C’est ce qu’explique Jérôme Fabry, leur porte-parole et pilote impérial : "Tout le monde a déjà vu un personnage de Star Wars. On essaie de faire voyager les enfants et de les amener peut-être, de par notre présence, dans une galaxie très lointaine."



En tout cas, loin de leurs problèmes de santé, et c'est bon pour le moral, confirme Nicolas Delvaux, pédiatre à Marie Curie : "C’est assez bon pour le moral. Surtout pour des enfants qui ont quand même des pathologies assez importantes et lourdes. Ca permet aussi de voir l’hôpital d’une autre façon. Ce n’est pas toujours les lits, les perfusions, etc."



Les rires sont mêlés à la crainte, mais ce " heavy-trooper " a la technique pour les rassurer en pratiquant des gestes d’amitié simples qui sont appréciés des enfants. Et, finalement, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes… ou de la galaxie !