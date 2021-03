Les habitants de Wattripont sans eau potable

Les habitants de Wattripont dans l'entité de Frasnes-lez-Anvaing rencontrent des soucis avec l'eau du robinet depuis ce mardi. L'eau du robinet n'est plus consommable. Et ca ne devrait pas s'arranger avant ce jeudi soir... Si tout va bien. Les riverains du village de Wattripont sont desservis en eau potable par le réseau flamand, qui rencontre un souci. Les flamands ont donc fait appel à leurs homologues francophones, la SWDE. Les habitants ont reçu hier de l'eau en bouteille et il est prévu d'injecter de l'eau potable dans le réseau, le temps que la situation soit rétablie.