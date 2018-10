Les habitants de Boussu envahis par les coléoptères

Les habitants de Boussu sont envahis par les coléoptères. Des milliers d'insectes jaunes et gris ont envahi la résidence du Moulin à Briques. Dans ce quartier, les riverains sont à bout. Cela fait 3 semaines que ça dure rapporte le journal La Province et les insectes sont toujours aussi nombreux. "Je ramasse un seau entier d'insectes par jour", raconte une habitante. Des insectes qui envahissent les trottoirs, les maisons. Qui s'attaquent aux légumes du potager.

"Mes petits enfants ne veulent plus venir chez moi", raconte une autre riveraine. Les habitants sont exaspérés.

Selon les habitants, les insectes viennent d'un champ de pomme de terre voisin. Mais on en trouve aussi à Lens ou encore à Sirault. Les riverains ont essayé les insecticides, et même l'eau de javel ou le chalumeau. Sans succès. Ils ne se sentent pas écoutés par la commune... On leur dit d'attendre le gel. Et ce n'est pas pour tout de suite puisqu'on attend jusqu'à 28 degrés samedi.

En attendant, selon La Province, la commune a fait pulvériser les trottoirs et l'agriculteur, son champ.