Les grues et les couleurs de Bruno Lombardo : "Restons émerveillés, même des chantiers"

Camion bleu. Grue télescopique rouge. Pelleteuse jaune. Les machines se succèdent dans la rue Royale sous l’œil indifférent de la plupart des passants. Bruno Lombardo, lui, fixe la scène avec attention. Cet artiste tournaisien se rend sur les chantiers pour immortaliser sa ville au feutre et au pinceau. "Ça va faire deux, trois ans, que je sillonne les travaux avec mes petits carnets et que je dessine des grues".

N’en déplaisent aux Cinq Clochers et au Pont des Trous, photographiés par tant de touristes ou d’habitants… ces bâtiments n’apparaissent qu’au second plan des œuvres de Bruno. "Pour moi, ces grues, elles sont belles. Elles ont des belles couleurs vives. Et cette façon de se déployer, on dirait des dinosaures. Attention, je n’oublie pas les vieilles pierres. J’aime quand il y a interaction entre la grue et l’élément de patrimoine. Sur ce dessin, par exemple, la flèche de la grue amène notre regard vers les flèches de la cathédrale".