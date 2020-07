Les grandes affaires criminelles du XIXe siècle à la loupe

Les journaux Nord Eclair et la Province proposent une série sur les grands crimes durant tout l’été.

"Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19. "

Durant tout l’été les journaux Nord Eclair et la Province proposeront de revenir sur les grandes affaires criminelles du XIXe siècle. Premiers épisodes ce lundi avec une affaire à Maubray dans Nord Eclair. "Séraphin Pourcelet gère le moulin de Maubray et se fait tirer dessus en rentrant chez lui. Il décrit le suspect. Et la description correspond à quelqu’un de bien connu dans la région. Au moment de sa mise à mort il dénoncera ses complices, à la surprise générale", détaille Cédric Ketelair, journaliste en charge de la série.

Deuxième affaire à Roisin dans les Hauts Pays. "Jean-Baptiste d’Enghien, ancien garde champêtre, se fait battre à mort par son fils, ivrogne notoire. Le lendemain des faits lorsque le fils se fait interroger par la police, il ne se souvient plus de rien."

Envie d’en savoir plus sur ces affaires ? Rendez-vous dans Nord Eclair et la Province.