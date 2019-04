Des calicots ce lundi matin sur l'autoroute de Wallonie, entre Charleroi et Tournai: des inconnus ont accroché de grandes banderoles sur lesquelles on peut lire : ""change le système ou c'est la révolution", "fuck the system", "Gilet jaune pour une justice environnementale" ou encore "politique corrompue". Sur certains de ces ponts sont aussi accrochés quelques gilets jaunes.