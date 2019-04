Les gardiens de sécurité ont repris le travail à l'aéroport de Charleroi

Il y a eu 35 minutes d'arrêt ce mercredi matin chez les gardiens de sécurité de l'aéroport de Charleroi. Jusqu'à 11h20, ils ont débrayé. Plus de contrôles des bagages et des passagers donc. Une décision problématique, étant donné que 14 passagers devaient embarquer durant ce créneau. Passagers qui n'ont pas manqué de manifester virulemment leur mécontentement. La situation a été réglée assez rapidement, grâce à un compromis entre syndicats et direction.

Avant l'arrêt de travail, syndicats et direction étaient en discussion. Un projet d'accord est sur la table. Il porte sur les sursalaires du week-end, et les primes de rappel. Les travailleurs l'ont consulté ce matin et l'ont donc recalé. Une commission paritaire devrait se tenir demain jeudi à Bruxelles.



Le travail a ensuite repris, et les agents ont minimisé les retards en désignant des passagers prioritaires.

Vers 14h, un deuxième débrayage a eu lieu durant quelques minutes, mais sans conséquences. La situation est rapidement revenue à la normale.