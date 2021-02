Les futurs travaux réalisés par la Région wallonne autour de Charleroi et dans le Centre

Le ministre wallon de la mobilité, Philippe Henry (Ecolo), a dévoilé la liste des travaux de mobilité qui seront réalisés dans les deux années à venir en Région Wallonne.



Dans la région de Charleroi, ce sont beaucoup d’aménagements de pistes cyclables qui vont être réalisés, pour plus de seize millions d’euros. La mobilité douce est donc mise en avant dans toute une série de travaux qui vont débuter cette année. Ainsi, que ce soit à Thuin, Lobbes, Anderlues, Binche, La Louvière, Fleurus, Aiseau-Presles ou Gosselies, des pistes cyclables vont être aménagées sur une série de voiries importantes. A Sivry-Rance, on va créer une piste cyclable sur la Véloroute des lacs afin de réaliser la liaison Sautin-Ravel L109. A La Louvière, des aménagements seront également réalisés pour les bus avec, notamment, un site propre le long de la nationale 535.



Cela dit, d’autres travaux sont aussi prévus et ceux-là n’ont plus rien à voir avec les cyclistes. C’est le cas du chantier de la nouvelle entrée et sortie de l’A503, qui se jette sur le petit ring R9 derrière la gare de Charleroi Sud. Il en coûtera six millions d’euros. L’arrière de la gare deviendra d’ailleurs le point central puisque c’est là aussi qu’arrivera le BHNS, le Bus à Haut Niveau de Service. Dans le futur, l’avant de la gare sera, lui, réservé uniquement aux piétons et aux bus.



Enfin, pour être complet, sachez que le revêtement de l’autoroute A54 sera refait entre Gosselies et Petit-Roeulx pour six millions d’euros et que l’accessibilité à l’hôpital Tivoli de La Louvière sera revue pour un montant de cinq millions d’euros.