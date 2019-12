Les foulards "made in Tournai" de Julie ont conquis la Wallonie

Julie Vansteenkiste le reconnaît : elle n’était pas une grande fan de foulards. Pourtant, depuis 5 ans, cette créatrice tournaisienne en a imaginé une bonne centaine de modèles différents. Sa marque "Little Oh" se vend aujourd’hui dans une trentaine de boutiques en Wallonie.

Tout a commencé un peu par hasard, en créant par défi et par plaisir pour des amis et de la famille. Mais les choses ont ensuite rapidement pris de l’ampleur au point de devenir une activité complémentaire. Douée en infographie, Julie Vansteenkiste imagine un design de foulard sur des logiciels. "Je choisis un thème, puis j’associe des images et des motifs avec des couleurs harmonieuses, explique-t-elle. Une fois que le fichier numérique est prêt, il est envoyé à l’impression." Une société spécialisée de la région imprime ensuite les foulards sur de grands rouleaux de tissus. Julie s’occupe du découpage et des dernières retouches avant l’envoi en boutique.

Les foulards "made in Tournai" vendus 65 euros ont trouvé leur public. Avec la complicité de Yannick, son mari qui gère l’aspect marketing, Julie a séduit des commerçants situés aux quatre coins de la Wallonie. Pour certains d’entre eux, elle imagine même des modèles particuliers. "C’est le cas pour les boutiques de Mons et d’Ath qui me fournissent chaque année un dessin en lien avec le folklore local, détaille Julie. J’en fais ensuite des foulards sur le Doudou et sur la Ducasse d’Ath qui marchent généralement très bien."

La marque tournaisienne a ses inconditionnels. "Il y a des gens addicts qui attendent avec impatience les nouvelles collections. Ils sont au rendez-vous dès que la boutique publie ses nouveautés ", sourit notre interlocutrice. Si bien que "Little Oh" a complété son offre… avec des écharpes.