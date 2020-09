Les forains s'installent à Tournai : "Montrer qu'une fête foraine est possible, même avec des mesures sanitaires"

Plus

Il ronge son frein depuis un mois. Toutes les foires d’août ont été annulées. Alors au moment d’installer son manège sur l’Esplanade de l’Europe à Tournai, Cédric se dit soulagé. "Cette foire c’est une bouffée d’oxygène", nous glisse-t-il entre deux serrages de boulon.

Cédric l'un des forains qui sera présent à Tournai en septembre. - © RTBF "Ça va permettre de gagner un peu notre vie pendant un mois et essayer de payer quelques factures et assurances. Parce qu’un manège comme celui-ci, c’est 3000 euros d’assurance. Avec un droit passerelle à 1291 euros, ce n’est pas possible " Même s’il faut se conformer aux règles du conseil national de sécurité (un site fermé avec maximum 400 personnes), pour ce forain le rendez-vous tournaisien est très important. "D’autant plus qu’après, c’est encore le flou. Je n’ai encore rien dans mon agenda".

Pas de dérogation possible Un peu plus loin sur son manège d’auto-scooter, Geneviève installe les marquages au sol, les piquets et les cordelettes pour garantir la distanciation physique entre les clients. "Cette foire de Tournai, c’est l’occasion de montrer qu’une fête foraine est possible. Même avec des mesures sanitaires, dit-elle. On espère que d’autres communes que Tournai vont s’en rendre compte et qu'elles aussi organiseront leur foire. Parce que psychologiquement, moralement, économiquement, c’est dur." Ici on trouve injuste la concurrence des parcs d’attractions qui peuvent accueillir bien plus que 400 personnes. "Quand vous regardez la grandeur du site à Tournai, on se dit que 400 personnes sur cette foire ce n’est quand même pas beaucoup", regrette Cédric. Mais il n’y aura pas de dérogation du bourgmestre. Impossible, le CNS ne le permet pas. Car la foire n’est pas organisée dans une infrastructure permanente. Il faudra se contenter d’un public très limité, "et c’est déjà ça ", nous dit Geneviève.

Geneviève espère que d'autres villes emboîteront le pas à Tournai dans les prochaines semaines. - © RTBF

"Nous avons donc fait le pari d’aider les forains" Mieux que rien, c’est pour ça que les forains participent à cette foire de septembre à Tournai. La Ville n’a donc pas annulé. "Dès lors que les règles sont respectées, on a pris la décision de maintenir ce rendez-vous, explique le bourgmestre Paul-Olivier Delannois. On l’avait déjà fait avec la culture, en autorisant un spectacle en plein air cet été. Nous avons donc fait le pari d’aider les forains et de permettre aux Tournaisiens et aux autres de profiter d’une fête foraine." La foire de Tournai débutera donc ce samedi à 15 heures sur une Esplanade de l’Europe clôturée. Elle durera jusqu’au 27 septembre prochain.