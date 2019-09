Les fêtes de Wallonie à Charleroi, c'est déjà ce week-end

Charleroi va fêter la Wallonie dès ce vendredi 6 septembre. Cela commence par une braderie commerçante et les festivités s’étaleront jusqu’à tard dimanche soir.



Un programme chargé va permettre aux carolos d’assister gratuitement à de nombreuses animations avec, en apothéose, le concert de l’artiste belge Typh Barrow sur la place de la Digue samedi soir.



Babette Jandrain (PS), l’échevine en charge des festivités, énumère avec beaucoup d’entrain les différentes activités proposées : "Il y en a vraiment pour tous les goûts. Je pense que c’est impossible de ne pas s’y retrouver ce week-end. Il y aura le festival aux moules tenu à la ville haute et, à côté de ça, à la place Buisset, il y aura des animations pour les enfants. Sur la place verte, ce sera la Block Party. Et, sur la place de la Digue, un village wallon avec des concerts et un feu d’artifice. Et aussi une projection de films en wallon, avec un film intitulé "A bon maïeur bon champêtre" et un film sur la Madeleine qui seront projetés au cinéma Le Parc dès 16 heures. Et le dimanche, une pièce de théâtre en wallon avec des chants, des sketches et de la bonne humeur assurée. Les activités sont entièrement gratuites. Sur la place de la Digue, on aura Glauque, on aura Typh Barrow et puis on aura Daddy K suivi du feu d’artifice. Mais nous avons également des concerts au Rockerill avec l’Uzine Festival qui va aussi proposer différents artistes."



De quoi à nouveau amener quelques milliers de personnes dans le centre-ville de Charleroi.