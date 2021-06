Les Fêtes de la Musique vont battre leur plein dans la région de Charleroi ce week-end

Fans de musique, les concerts vous ont manqué et vous allez être servis. Dans la région de Charleroi comme ailleurs, le coup d’envoi des fêtes de la musique a lieu ce vendredi soir. Du hip-hop au rock et de l’électro au jazz en passant par la chanson et les chants lyriques, il y en aura pour tous les goûts. Mais, vu le contexte et afin d’éviter des rassemblements trop importants, à Charleroi, il n’y aura pas de scènes en centre-ville ou aux abords de la Brocante des Quais qui fait également son grand retour ce week-end. Mais on a décidé de miser sur les espaces extérieurs et d’innover avec des concerts itinérants dans les quartiers et dans les rues. Il y aura aussi des propositions plus intimistes dans la cour de Composite et de la Ruche à Marcinelle ou encore dans les jardins du Rockerill. Mais la grande nouveauté cette année, c’est le kiosque fraîchement rénové du parc Reine Astrid qui sera à nouveau opérationnel. Au programme notamment : les notes électros de Tukan samedi après-midi et, pour un réveil tout en douceur dimanche matin, un concert de piano de Rafael Kyrychenko lauréat du dernier concours Reine Elizabeth.



Le Rockerill, à Marchienne-au-Pont, rouvrira, lui, ses portes après 18 mois de silence. Et ce sera pour accueillir le duo " La Jungle " qui donnera des concerts entre 15h00 et 23h00 ce dimanche. Mais si vous ne faites pas partie des 200 chanceux qui ont réservé leur place, il sera inutile de faire le déplacement.



A Fleurus aussi, on fêtera la musique avec un concert de la chanteuse Blanche qui sera précédée du local ThomC samedi. Dimanche, le podium accueillera, entre autres, Romano Nervoso et " La Jungle ". Tout cela aura lieu dans le cadre du château de la Paix.



A La Louvière, des concerts sont prévus ce vendredi soir à la Place Mansart avec des artistes locaux comme " Ego Ego ", CélénaSophia, " Blueland ", " Vierges Folles " et " Reboost your energy ". Un grand écran diffusera les prestations des artistes en direction des terrasses pour en faire profiter les clients des cafés et restaurants.



La ville de Braine-le-Comte ne sera pas en reste avec des concerts gratuits programmés à partir de 15h00. Le site de l’Arboretum du Bois de la Houssière accueillera Lo, Baï Kamara Jr et Lylac samedi ainsi que The Stanfords, Antoine Hénaut et Charles le dimanche. Mais attention, l’endroit ne sera accessible que sur réservation.