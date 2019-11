Les féeries florales à Mons : "Montrer que le fleuriste est aussi un artiste"

Jusqu’à ce lundi soir, l’hôtel de Ville de Mons accueille la 5e édition des féeries florales. Dans les différentes salles, une dizaine de fleuristes parmi les meilleurs de Wallonie ont laissé parler leur créativité pour le plaisir des yeux.

Maria-Sophia Tavares et Marc Noël font partie de ces artistes des fleurs qui exposent à Mons. " On a travaillé les orchidées, du cryptomeria, des glorosia…, nous détaille Marc. Mais dans la structure florale que le duo de Bastogne propose, ceux qui ne sont pas spécialistes verront plutôt des tornades de fleurs : "Ça fait un peu penser à ça quand on suit le mouvement en spirale. Ça donne une sorte de feu d’artifice, avec des tiges qui s’éparpillent vers le haut… "