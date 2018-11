Les facteurs en grève: pas de courrier en Hainaut non plus

Mouscron, Tournai, Mons, La Louvière. La plupart des grands bureaux de poste sont bloqués par des piquets de grève ce vendredi 9 novembre. Ajoutons Leuze, Péruwelz, Ath, ou encore Soignies. Après les centres de tri, ce sont les facteurs qui sont en grève aujourd'hui chez bpost.

Pas de courrier dans vos boîtes aux lettres donc. D'autant que, en raison des blocages des bureaux de poste, les camions ont renoncé à acheminer le courrier et les colis depuis les centre de tri.

La majorité des guichets sont accessibles, en revanche. Profitez-en: dès lundi , ce sont les guichetiers, justement, qui entrent dans cette grève tournante. Le personnel de bpost réclame plus d'effectifs et de meilleures conditions de travail. Les négociations avancent entre syndicats et direction. Une nouvelle réunion est prévue lundi.