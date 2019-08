Les étudiants du supérieur donnent cours aux élèves du secondaire avant la seconde session

Le mois d’août : une période parfois compliquée pour les élèves (et pour les parents aussi) en raison notamment des secondes sessions qui se profilent. A cette période de l’année, de nombreux étudiants font appel à un professeur particulier.

Pour cela, il existe une plateforme sur internet. "Superprof" permet aux élèves et aux enseignants d’entrer en contact. Dix-sept mille professeurs y offrent leurs services pendant l’été. Parmi ces professeurs, beaucoup d’étudiants du supérieur qui mettent leurs vacances à profit pour aider les élèves du secondaire. Exemple avec Tabatta. Elle termine son master pour devenir professeur. Mais elle donne déjà des cours particuliers en physique : "Superprof c’est une plateforme où les parents des élèves en difficulté, pour s’inscrire, paient une certaine somme. Les étudiants ou les professeurs qui vont donner cours, eux, ne paient rien. Le premier cours est gratuit, ce qui nous donne le temps de discuter avec l’élève, d’analyser ses lacunes, de s’intéresser à ses questions. Et si on lui convient on va avoir d’autres cours théoriques".

Pour la jeune femme, il est impossible de rattraper une année scolaire complète en un mois de cours durant l’été. Mais certains points qui seraient mal compris peuvent être résolus, via des exercices.