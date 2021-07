Les espaces de coworking reprennent des couleurs

Ils étaient désertés pendant les périodes de confinement. Les réservations reprennent, signes d’un retour progressif à la normale et d’un besoin criant de contacts humains. De nouveaux espaces ont même vu le jour pendant la crise sanitaire. Pari gagnant, selon leurs gestionnaires.

7 images © Tous droits réservés

Si vous habitez Frameries, dans le Borinage, vous êtes peut-être, un jour pas si lointain, allé à la messe à l’église du Sacré-Coeur. "Elle a été désacralisée tout juste au moment de la vente", précise Justine Fernandez Gonzales. La jeune femme a racheté l’édifice, pour le transformer en un espace de coworking singulier. "Ici, c’était le chœur, avec l’autel. Là les rangs de chaises prie-Dieu" Cette zone est devenue une cafétéria. Le rez-de-chaussée a été cloisonné en bureaux, loués par des indépendants. "Une kiné-sophrologue, un courtier en assurances…" En haut, plus près des vitraux, Justine a installé… le confessionnal. "J’ai demandé au prêtre si je pouvais le garder". Il est devenu une cabine téléphonique, à côté d’un espace détente et de la mezzanine des coworkers. "A terme, nous pourrions accueillir une trentaine de personnes".

7 images © Tous droits réservés

L’une d’elles est occupée par Lindsay Jenart, à la tête d’une agence de communication. "J’aime venir ici, parce que c’est zen, comme les gens qu’on y croise. Le lieu est waouh. Et travailler ici permet de faire une coupure entre sa vie privée et sa vie professionnelle…" Seul bémol pour Lindsay : il manque encore de collègues, tout autour d’elle. "J’aimerais qu’on soit plus nombreux, c’est vrai !" Justine est optimiste : "j’ai eu 4 visites, rien qu’aujourd’hui, et le téléphone n’arrête pas de sonner. Beaucoup de personnes manifestent leur intérêt. Même quelqu’un de Liège qui réfléchit à avoir un pied à terre, dans la région".

7 images © Tous droits réservés

Changement de décor, et d’atmosphère. Cette fois, c’est un ancien showroom qui a été converti en espace de travail partagé. Le Skylab Factory Mons compte 26 bureaux privatifs et presque autant de places de coworking. C’est tout récent, "nous avons ouvert en janvier", précise Guillaume Andrieux. Pas la meilleure période, le pari était risqué. Mais c’est un pari gagnant, affirme-t-il. "Tous les bureaux sont occupés et les places de coworking sont occupées à 90%".

7 images © Tous droits réservés

A l’heure où nous visitons les lieux, l’atmosphère est très calme. Presque aussi recueillie qu’à l’église framerisoise. Trois travailleurs se sont installés dans la zone "collective". Pourquoi font-ils le choix du coworking ? "C’est bon pour le moral", explique Cyril, "c’est motivant, ça fait du bien de voir des gens !" Il vient un jour par ci, par là. "Parfois aussi à Mouscron" (ndlr : Skylab Factory y est implanté). Caroline et sa collègue viennent tous les jours. Elles ont leur place, à deux pas de la cafétéria. Retravailler au contact des autres était devenu un réel besoin pour la jeune cheffe d’entreprise. "Dans l’entreprenariat, on se sent vite seul au monde. Ça fait du bien de pouvoir discuter avec d’autres, des problèmes que l’on rencontre, d’avoir leur avis. Ici, on mange ensemble, on partage nos idées, nos expériences, on s’entraide !" N’a-t-elle jamais eu peur de revenir dans un lieu de travail collectif ? "Non, je pense qu’avec la vaccination, un retour à la normale se profile. On sent que les gens se relâchent un peu, et le bien-être au travail revient".

7 images © Tous droits réservés

A quelques centaines de mètres, la maison "Co-Guest House" accueille elle aussi des travailleurs en quête de contacts, de convivialité. Après des temps particulièrement difficiles, pendant le confinement, les propriétaires du lieu voient le bout du tunnel. "Ce qui est chouette, c’est que la maison revit. Les réservations reprennent. Cela va surtout reprendre mi-août. Des entreprises privatisent toute la maison pour du team building, des réunions, des formations. Ou des indépendants, des professions libérales reviennent", explique Françoise Saint-Ghislain. "On sent un réel besoin de se retrouver, de renouer des liens. C’est très fort", poursuit François Boudart. A chaque visite, à chaque demande de réservation, les gestionnaires de ces différents lieux doivent répondre aux mêmes questions, concernant les mesures sanitaires. Distanciation, port du masque, nettoyage… Certaines personnes restent anxieuses, par rapport au risque de contamination. "On fait le maximum pour que tout soit conforme aux règles sanitaires. Mais c’est vrai, des personnes limitent leur présence ici. Elles viennent un jour ou deux, et mixent présence sur site et télétravail", constate Guillaume Andrieux.

7 images © Tous droits réservés

Pour lui, c’est tout simplement vers cela que se dirige le monde du travail. "Bien sûr ! Le confinement nous a fait gagner plusieurs années, dans notre conception du travail. Ce n’est plus possible d’aller tous les jours sur Bruxelles !" Plusieurs entreprises installées au Skylab Factory ont d’ailleurs vendu des immeubles et réparti leurs équipes sur différents espaces de coworking. C’est un calcul à faire, estime Guillaume Andrieux. "On n’imagine pas les coûts fixes liés à la gestion d’un bâtiment : c’est beaucoup d’argent et beaucoup de temps. Que ce soit pour changer une ampoule ou négocier des contrats d’électricité : un entrepreneur n’a pas de temps à perdre avec tout cela ! Le coworking leur évite ces contraintes". Ouvrir des espaces partagés, en pleine pandémie, était un coup de poker. Pour lui et son associé Mais ils ne le regrettent pas, et nourrissent d’autres projets dans plusieurs grandes villes du pays.