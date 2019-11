Les entreprises digitales en forte croissance dans la région de Charleroi

Sambrinvest, la structure qui soutient les petites et moyennes entreprises de la région de Charleroi, vient de dresser son bilan annuel.



Et la première tendance en hausse concerne les demandes d'aide qui explosent pour les sociétés actives dans le digital.



Historiquement, Sambrinvest soutient, depuis plus de 30 ans, les entreprises traditionnelles. Mais après avoir contribué au développement et à l'installation dans la région du secteur biotech des sciences du vivant, c'est aujourd'hui le digital qui fait l'objet de toute son attention. Anne Prignon, la directrice générale de Sambrinvest, confirme : "Le pôle digital a été démarré beaucoup plus tard que les autres, donc il y a à peu près trois ans, et on a pu constater qu’au cours des deux dernières années il y a eu une très forte progression dans le domaine digital et qu’on a déjà 34 entreprises en portefeuille aujourd’hui."



34 entreprises digitales : une proportion qui devrait croitre dans ce portefeuille puisque Sambrinvest entend bien poursuivre son aide à l'installation du digital à Charleroi. En passant notamment par des investissements immobiliers pour créer des viviers de création et des espaces de coworking. C'est déjà le cas avec le projet A6K ou avec le bâtiment dédicacé au digital sur le quai de Sambre. On estime que les 250 entreprises aidées et soutenues par Sambrinvest représentent près de 4.500 emplois à Charleroi.