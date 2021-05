Les Enghiennois et les Jurbisiens parmi les plus vaccinés de Wallonie

Enghien et Jurbise sont les deux communes hennuyères qui affichent le plus haut taux de vaccination. Environ 20% de la population est complètement vaccinée, selon l'Aviq (20,23 à Enghien, 19,75 à Jurbise) Un chiffre qui place les deux communes dans le top 3 wallon des meilleurs élèves, derrière Jalhay, en province de Liège. Le taux moyen de vaccination en Wallonie est d'un peu plus de 11%, selon l'Aviq. A partir de ce lundi 17 mai, nouvelle étape dans la vaccination en Wallonie: toutes les personnes de moins de 65 ans vont progressivement recevoir leur invitation à la vaccination.