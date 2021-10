Les enfants binchois ne manqueront pas le carnaval, même si le calendrier scolaire change

Rester sur les bancs de l’école, alors qu’à l’extérieur, la musique emblématique du Carnaval de Binche se joue. Ponctuée par le bruit des sabots des Gilles sur les pavés. C’est inconcevable pour les enfants binchois et leurs parents ! A la sortie de l’école, tous sont unanimes. "Les enfants n’iraient pas à l’école. Ma fille fait le pierrot à Binche !" nous avoue un père. "Lui interdire d’aller au carnaval, alors que nous, on y va et tous ses camarades aussi, pas question !", pour cette maman. "Ça a toujours été comme ça, ils ont toujours eu congé. Ça ne va pas changer, on est binchois !" s’offusque toute la famille en cœur.