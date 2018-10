Les douaniers contrôlent aussi les automobilistes mauvais payeurs

Vous avez peut-être parmi les automobilistes qui ont pris l'habitude de ne pas payer vos PV en espérant qu'on vous oublie. Et bien attention : vous pourriez bien être rattrapé au tournant.

Depuis quelques années, la douane peut scanner la plaque de votre voiture et vous obliger à payer vos amendes pénales sur place lors d’un contrôle ponctuel. Et il s’agira bien alors de payer toutes vos amendes impayées jusque là.

Lors d’un contrôle ayant lieu à La Louvière il y a peu, nous nous sommes rendus compte que cette démarche peut parfois se chiffrer en des montants surprenants.

Ce fut ainsi le cas pour ce conducteur qui ne s'attendait probablement pas à ça en s’arrêtant au barrage mis en place par la douane : 17.000 euros !

Pascal Deglume, le responsable de cette brigade mobile, explique : " En fait, on a une base de données et on scanne les plaques. Et quand les plaques sont positives, on vérifie si la personne n’a pas une amende pénale impayée. Le but c’est de percevoir et de récupérer les amendes impayées et si les gens ne paient pas, on saisit le véhicule pour le revendre. Un montant de 17.000€ comme celui-ci n’est pas rare. On a déjà parfois trouvé des montants de 50.000 euros. Ce sont souvent des peines graves qui viennent du correctionnel ou alors c’est un grand nombre d’amendes impayées. "

Et ce qui est valable pour 17.000 euros, l'est aussi pour les petits PV que vous espérez faire oublier. En cas de contrôle de la douane, il faudra mettre la main au portefeuille.