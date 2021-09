Les disques "vinyle" de plus en plus prisés, leurs prix s’envolent

Ecoutez l'interview de Maël, le disquaire - 02/09/2021 Le prix des disques vinyle est en train de s'envoler. Heureusement pour ce disquaire mouscronnois, les amateurs du son particulier du disque vinyle sont toujours au rendez-vous. Patrick n’a pas hésité à débourser 86€ pour deux albums de son groupe préféré Queen : "Bon évidemment, c’est un budget. Mais pour un groupe comme celui-là, ça ne me dérange pas de payer autant", nous explique-t-il. Personne ne sait cependant où s’arrêtera l’augmentation. "Si ça continue, les clients n’achèteront plus, et c’est compréhensible", nous dit Maël Dessoubry, le disquaire. "De mon côté, j’achèterai aussi moins de stock… et moins de gens seront peut-être tentés d’entrer dans mon magasin." Au prix en augmentation s’ajoute également un autre obstacle : les délais. Il faut parfois compter quelques mois d’attente pour se procurer un disque vinyle. Le vinyle est pourtant de plus en plus tendance et populaire. L'an dernier aux Etats-Unis, les revenus tirés des ventes de vinyles ont dépassé ceux des CD pour la première fois depuis 1986.