Les difficultés du secteur de la construction ne sont pas uniquement dues au coronavirus

Les entreprises Cobardi et Egenia en faillite, la société Vandezande en procédure de réorganisation judiciaire : ces derniers jours, dans la région de Charleroi, les mauvaises nouvelles s’accumulent dans le secteur de la construction. A chaque fois, ce sont des dizaines de travailleurs qui perdent leur boulot. Alors, la question est sur toutes les lèvres : cette crise du secteur est-elle due à la crise sanitaire ?



D’abord et avant tout, il faut savoir que les faillites et les réorganisations judiciaires de ces dernières semaines ne sont pas vraiment une surprise dans le milieu de la construction. Carlo Briscolini, du syndicat FGTB, n’en est pas étonné : "Les quelques entreprises étaient déjà des entreprises qui, avant la période de covid, connaissaient d’énormes difficultés. Et donc le covid n’a fait qu’accélérer un processus de fin d’entreprise."



La crise sanitaire a donc été le coup de grâce pour ces entreprises mais, pour Murielle Brynart, la directrice de la confédération de la construction du Hainaut, la liste pourrait malheureusement s’allonger : "Les carnets de commandes ne sont pas remplis comme d’habitude. Il y a des soucis au niveau des permis d’urbanisme aussi. Et donc je crains qu’on ait d’autres faillites en 2020."



Et ces difficultés, côté syndical, Carlo Briscolini craint qu’elles ne se prolongent bien au-delà de 2020 : "C’est l’incertitude pour les prochaines années. Malheureusement, au niveau des commandes publiques, on ne voit plus rien sortir. Et donc ça commence vraiment à inquiéter tout le secteur de la construction."



Et dans ce contexte, après les aides et les primes déjà débloquées, la fédération patronale espère un geste du gouvernement au niveau de la TVA. Les syndicats, eux, aimeraient qu’on puisse utiliser le fond de sécurité d’existence du secteur pour aider les travailleurs. Et ils rappellent aussi l’importance de continuer et d’intensifier la lutte contre le dumping social qui touche fortement le secteur de la construction.