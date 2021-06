Les déchets plastiques des nouveaux sacs bleus wallons triés et traités à Charleroi

A partir de ce 1er juillet, le tri des déchets wallons va connaître une nette amélioration en ce qui concerne le traitement de tous les déchets plastiques contenus dans les nouveaux sacs bleus. La nouvelle usine Valtris, située à Couillet près de Charleroi, est donc inaugurée et elle va traiter près de 50.000 tonnes de déchets par an.



Philippe Teller, le directeur de Valtris, explique la transformation de l’entreprise déjà présente depuis de nombreuses années sur le site : "C’est un investissement de l’ordre de 22 millions d’euros. Il faut quand même savoir que pour se préparer au tri des nouveaux sacs bleus, on a dû plus que doubler la superficie du bâtiment, plus que tripler le nombre de tris optiques et installer pas moins de 180 bandes transporteuses de matières. On crée et on pérennise de l’emploi. Aujourd’hui avec le nouveau sac bleu, nous aurons 65 personnes qui travailleront tous les jours à trier les nouveaux sacs bleus."



Quant à Céline Tellier (Ecolo), la ministre wallonne de l’environnement, elle est plutôt enthousiaste face aux projets et aux défis de l’avenir : "Au niveau du tri, on est vraiment bien placés. Les Wallons ont vraiment pris l’habitude de trier leurs déchets et je m’en réjouis. On va d’ailleurs multiplier les poubelles à tri dans l’espace public aussi pour importer ces bonnes habitudes de la maison vers l’extérieur et faire en sorte qu’on trie aussi mieux quand on se déplace car on sait que c’est un enjeu important également."



Cette nouvelle usine permettra de sécuriser au moins 65 emplois avant de se développer à nouveau dans quelques années.