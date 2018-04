Les déchets organiques désormais accueillis dans les récyparcs de la botte du Hainaut

Aliments périmés, épluchures, restes de fruits et légumes : il est maintenant possible de jeter tout cela dans un conteneur pour déchets organiques qui se trouve dans les recyparcs de Chimay, Thuin, Sivry et Momignies. Ce nouveau projet apparait dans le cadre du nouveau plan wallon des déchets qui a pour but de séparer les déchets organiques des ordures ménagères d'ici 2025. C’est une initiative d'Ipalle, l'intercommunale qui gère les immondices dans la botte du Hainaut. Pour transporter ses déchets organiques, on peut même se procurer un bio-seau.

Nathalie Rémy, porte-parole d'Ipalle, explique : "Nous proposons effectivement, dès à présent dans les quatre récyparcs du Sud-Hainaut, une nouvelle collecte. C’est la collecte des déchets organiques de cuisine que les gens pourront désormais déposer dans des conteneurs semi-enterrés spécifiquement prévus pour cette collecte. On a un taux de fréquentation de nos récyparcs qui est quand même très important. La population y adhère vraiment avec presque de 70% de personnes qui les fréquentent. Il faut savoir qu’il y a à peu près un tiers de notre sac gris, payant, qui est composé de déchets organiques. Et donc on propose cette solution pour extraire cette fraction de déchets du sac poubelle en prévision du nouveau plan wallon des déchets qui sera effectif en 2025. C’est un projet pilote que nous avons déjà mené dans d’autres récyparcs de Wallonie Picarde. On a lancé ce projet dans six récyparcs puis dans onze et on a constaté effectivement que ça marchait assez bien. C’est un service supplémentaire que nous proposons à la population mais c’est clair que nous, à Ipalle, depuis de très très nombreuses années, on encourage avant toute chose le compostage à domicile et la valorisation chez soi des déchets organiques."

Sachez encore que ces déchets seront réutilisés pour produire de l'électricité verte.