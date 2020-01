Les conseils détox pour votre foie après les fêtes

Dans cette pharmacie de Nimy, près de Mons, Simon, le pharmacien, nous montre quelques boîtes de produits détox: "on trouve beaucoup d'ampoules à boire, il y a quelques comprimés, aussi. Les produits actifs principaux, c'est l'artichaut, ou encore le fenouil". Selon le pharmacien, il ne s'agit pas de marketing, ces produits fonctionnent. Mais il faut les prendre en quantité adéquate et pendant une période assez longue. Et surtout boire beaucoup d'eau.

Les conseils d'une diététicienne pour votre foie - © D. Vanderbrugge

Pour Laurence Couvreur, diététicienne, il ne faut surtout pas prolonger la prise de ces gélules. "Maximum trois semaines. ces cures sont à faire sur du court terme et de façon assez épisodique".

En conclusion, retenons que pour détoxifier notre organisme après les excès de cette période de fête, les boîtes de comprimés sont loin d'être indispensables. Notre corps parvient très bien à le faire tout seul. La recette est même ultra simple: "manger moins, détaille Laurence Couvreur. Moins de viande, plus de poisson, plus de fruits et légumes; plus de céréales. Et moins de graisses pour les cuissons", résume la spécialiste en nutrition. "Et ce n'est que du bon sens", reconnaît-elle, "le reste l'organisme peut le gérer lui-même". Et pour plus d'efficacité, mieux vaut aussi se tenir éloigné de l'alcool pendant quelques semaines.