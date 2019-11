Les conseils de VIAS pour rouler par temps de brouillard

Les accidents risquent de se multiplier avec les conditions hivernales qui arrivent. Notamment le brouillard. Particulièrement présent au mois de novembre. En 10 ans, on a dénombré plus de 1.600 accidents par temps de brouillard, causant la mort de 60 personnes. Les conseils de l'institut VIAS quand la visibilité est réduite sont les suivants: allumer ses feux de brouillard, rouler moins vite et éviter de freiner brusquement pour ne pas surprendre celui qui vous suit. Bien tenir sa droite en suivant la ligne blanche continue si vraiment le brouillard est épais.

Mais aussi par exemple, ouvrir la vitre: ça permet de mieux percevoir ce qu'il se passe autour de nous. Et aussi couper la musique. Il suffisait d'y penser: vitre ouverte et sans bruit dans la voiture, vous entendrez les autres voitures arriver, à défaut de les voir. Ces conseils sont à retrouver dans le magazine en ligne du site VIAS.