Les conditions de vie à la prison de Tournai ne respectent pas la dignité humaine

Des bâtiments humides, des cellules parfois sans WC, un cachot indigne et de la drogue omniprésente. La commission de surveillance de la prison de Tournai dénonce les conditions de vie des détenus et de travail des gardiens. Eleonore Devillers est l’une de ses membres. Pour elle, et malgré les investissements déjà consentis par le passé, cette prison de 1868 n’est plus adaptée aux besoins actuels : "les travaux pour la rénover sont immenses, la promiscuité et la difficulté, les dégradations du bâtiment sont tels qu’on a un peu de difficulté à imaginer pouvoir améliorer ça".

Interrogé par le député Daniel Senesael, le ministre de la justice Vincent Van Quickenborne a annoncé des travaux à partir de 2022 pour rénover une partie de la prison de Tournai. Pour Alain Doutreligne, un autre membre de la commission de surveillance, cette prison mérite aussi des investissements humains. Il évoque des formations pour les gardiens qui "vivent au quotidien des situations difficiles". Pour lui, il faudrait des lieux de paroles pour aider à la fois les gardiens et les détenus à gérer des situations compliquées.

La surpopulation carcérale est également source de tensions, selon ces observateurs. La prison de Tournai compte 200 détenus environ. C’est 10% de plus que le maximum légal.