Les collectes d’Hygea perturbées depuis ce mardi dans certaines communes du Centre

Selon le site web de l’intercommunale de collecte des déchets ménagers Hygea, une assemblée générale du personnel a eu lieu mardi matin sur le site de Manage. Les motifs de cette réunion ne sont pas communiqués mais ce qui est certain c’est que certaines collectes de la région n’ont pas eu lieu. C’est le cas à Estinnes, Le Roeulx, Morlanwelz et La Louvière zone 5.



Le communiqué précise que l’intercommunale travaille à la recherche d’une solution pour collecter les sacs dans les meilleurs délais mais invite toutefois la population à rentrer les sacs qui ont été déposés sur la voie publique.



Une proposition qui n’est pas sans agacer les habitants des communes concernées puisqu’il s’agit notamment des sacs de déchets résiduels et des sacs à composter qui supportent mal le stockage dans l’attente de la collecte suivante huit ou quinze jours plus tard.



Voilà aussi de nouvelles perturbations qui vont entamer un peu plus encore la relation de confiance qui n’était déjà plus au zénith entre certaines communes du Centre et Hygea depuis un certain temps.



Hygea invite les habitants concernés à se tenir au courant via ses canaux de communication : le site web, la page Facebook ou un numéro de téléphone qui est le 0800 11 799.