Les coiffeurs remplissent déjà leur carnet de rendez-vous pour une possible réouverture le 18 mai

Raphaël Tonneau, patron de son salon de coiffure à Tourpes (Leuze-en-Hainaut) - © Tous droits réservés

"J'ai commencé à prendre des rendez-vous parce que depuis ces quelques semaines, j'ai une liste qui s'accumule; alors pour ne pas être pris de court les derniers jours, je commence à remplir le carnet, mais toujours avec le doute de pouvoir rouvrir le 18". Raphaël coiffure a ainsi enregistré 117 rendez-vous. Tout ça sans décrocher le téléphone du salon, uniquement via les réseaux sociaux. C'est dire quel sera le rush quand la sonnerie du téléphone retentira de nouveau dans le salon.

"Après autant de temps, même si les clients son patients, les hommes, six à huit semaines, c'est long. Pour les dames, en couleurs, une repousse après tout ce temps, ça fait quand même 2 à 3 cms. Les gens s'impatientent un peu..."

Raphaël et sa collègue ont élargi leurs plages horaires pour pouvoir accueillir le plus de clients possible en une journée. "On commencera à 7 h le matin et jusque 20h le soir, et ma collègue travaillera 6 jours sur 7. Moi, 7 jours sur 7. Et cela pendant quelques semaines. Mais c'est sûr qu'on ne rattrapera pas deux mois de travail en une semaine de temps". Des conditions évidemment soumises à l'autorisation du conseil national de sécurité de rouvrir les salons de coiffure le 18 mai.