Les classes de montagne prévues à la fin avril pour les élèves des écoles de Charleroi sont annulées

Le dernier comité de concertation du vendredi 26 février n’a pas permis de donner un assouplissement aux règles sanitaires imposées pour lutter contre la propagation du coronavirus Covid-19. Par conséquent, la Ville de Charleroi a décidé d’annuler, dès à présent, les classes de montagne qui devaient avoir lieu dans le centre Marcinelle-en-Montagne après les congés de printemps.



Pour rappel, après avoir pris la décision d’annuler les classes de neige fin octobre 2020, la Ville de Charleroi et la Régie Communale Autonome avaient travaillé ensemble à l’élaboration de classes de montagne. L’idée était de proposer aux enfants des activités centrées sur la nature et le sport en offrant ainsi une alternative de qualité aux enfants des écoles de tous réseaux.



Mais le collège communal, en lien avec la cellule de Planification d’urgence, a dû prendre en considération un certain nombre de dispositions légales et d’incertitudes.



Au niveau belge, les voyages non essentiels restent interdits jusqu’à nouvel ordre et les déplacements hors de l’enceinte scolaire sont interdits.



Et puis, au niveau de la France, où se trouve le domaine de Marcinelle-en-Montagne, il faut rappeler que le couvre-feu applicable à partir de 18h00 empêche les rotations nocturnes de cars et que les hébergements abritant des jeunes sont fermés.



Compte tenu de ces éléments, des chiffres de l’épidémie et afin de mettre fin aux attentes et incertitudes légitimes des établissements scolaires et des parents, la Ville de Charleroi estime donc, non sans un sentiment de déception, que la décision la plus raisonnable est d’annuler la saison des classes de montagne.