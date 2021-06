Les citoyens de Châtelet, Courcelles, Fleurus et Fontaine-L’Evêque peuvent se faire vacciner à Charleroi ce dimanche 20 juin

Au vu de l’affluence importante rencontrée en cette période, le Centre de vaccination de Dampremy ouvrira exceptionnellement ses portes le dimanche 20 juin de 08h00 à 21h30. Cette ouverture spéciale sera accessible, uniquement, aux habitants de Charleroi, Châtelet, Courcelles, Fleurus et Fontaine-l’Evêque. La couverture vaccinale de ces localités est, pour l’instant, en retard par rapport aux autres communes desservies par le Centre.



Mais pour se faire vacciner dimanche prochain, il ne suffit pas de se rendre directement au CEME de Dampremy car il y a bien sûr une procédure à suivre. Il faut d’abord s’inscrire via votre code reçu par mail, SMS et/ou courrier sur le site web "Je me vaccine". Si vous avez perdu ou si vous n’avez pas reçu votre code de vaccination, vous pouvez le récupérer via votre passeport santé sur le site web ad hoc où un lecteur de carte d’identité est nécessaire.



Les gens qui ont égaré leur convocation ou leur code peuvent envoyer un mail (comprenant le nom, le prénom, le numéro de registre national et leur numéro de téléphone) à l’adresse électronique villesante@charleroi.be afin d’être recontactés et d’obtenir de l’aide pour leur inscription.



Les pharmacies du territoire de Charleroi ont aussi accepté de servir de relais d’information et/ou d’inscription.



Des permanences assurées par des facilitateurs vaccination sont également organisées pour aider à la prise de rendez-vous à Charleroi Nord, Rue Omer Lefèvre, 42 ; dans les centres commerciaux Rive Gauche et Ville 2 où un stand d’infos sur la vaccination sera installé ; au Centre Régional d’intégration de Charleroi (CRIC), rue Hanoteau, 23, à 6060 Gilly, pour les personnes pour qui le français est une langue étrangère et dans les espaces citoyens du CPAS sur rendez-vous. Du personnel mobile sera également présent sur les marchés et dans certains événements publics.



Et puis, pour rappel, la Ville de Charleroi a mis en place un numéro de téléphone gratuit à destination de ses habitants pour toute question liée à la vaccination : le 0800 11 793.