"Les Ch'amis de Jules" recherchent des familles d'accueil pour leurs matous

Comme chaque année, la période estivale engendre un problème notoire : l’abandon d’animaux. Pour contrer ce phénomène et prendre soin de ces animaux laissés pour compte, l’association "Les Ch’amis de Jules" recherche des familles d’accueil pour les chats recueillis. Jessica Collini, journaliste à La Province a rencontré la responsable de l’ASBL.

Durant tout l’été, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid-19.

À Frameries, Véronique Proisy, responsable de l’association Les Ch’amis de Jules joue également le rôle de famille d’accueil pour chats. "Elle a plus de 20 chats chez elle dont 10 sont à l’adoption" explique Jessica Collini, journaliste à La Province. "Elle n’arrête jamais puisqu’elle reçoit encore 4 autres chatons ce lundi mais des chats plus vieux sont également à l’adoption. J’ai rencontré Salomé, un chat de 3 ans qui a eu une grosse plaie autour du cou qui a nécessité une greffe de peau. Elle est donc en famille d’accueil depuis novembre mais peut désormais être adoptée."

La responsable de l’association rappelle également l’importance de la stérilisation. "En période de vacances, il y a énormément d’abandons. Elle reçoit des appels absolument tous les jours mais ne peut bien évidemment pas prendre tous les chats en charge. Elle recherche donc des familles d’accueil dans la région de Mons-Borinage. Il est important de contacter cette association si des gens veulent devenir une famille d’accueil."

Pour plus d’informations, découvrez l’article complet dans La Province de ce lundi.