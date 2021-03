Les centres de vaccination d’Ath et Mons ouvrent ce lundi

De nouveaux centres de vaccination ouvriront leurs portes lundi. Celui de Mons Expo accueillera les gens à partir de 8 heures moins le quart. Dix 10 lignes de vaccination sont prévues et on pourra y vacciner un patient toutes les trois minutes. A Ath, au hall Ceva, on vaccinera le personnel médical de l’hôpital Epicura ce lundi, et, à partir de mardi, place aux plus de 65 ans et aux personnes présentant des problèmes de santé.

Les autorités rappellent qu’il faut une convocation pour se faire vacciner, qu’il est inutile de se présenter dans un centre de vaccination spontanément.