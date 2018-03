Les cellules de reconversion de Caterpillar sont prolongées pour une année

Mise en place dans la foulée de la fermeture de l'entreprise il y a un an, la cellule de reconversion de Gosselies devait s'arrêter en mai prochain.

Si 650 personnes ont retrouvé un emploi grâce à ses activités, 400 sont encore inscrites dans les différents processus de formation ou vont l'entamer d’ici peu. D'où cette décision de prolongation prise par le comité de gestion du Forem. Une décision indispensable vu l'importance du dossier selon Fabien Braeckevelt, chef de projet au Forem, " Il faut savoir qu’il y a toujours des personnes qui travaillent chez Caterpillar et qui ne sont pas encore licenciées. Et donc on va devoir les accompagner dans le futur. A côté de ça, il y a pas mal de personnes ui sont encore en processus de formation et qui ne démarreront la recherche d’emploi qu’au terme de ce processus."

Une bonne nouvelle pour les syndicats aussi

Mais cette prolongation est aussi demandée par les organisations syndicales. Ce que confirme Patrick Brasseur, coordinateur à la cellule de reconversion pour la FGTB : "C’est vraiment une bonne nouvelle pour tous les travailleurs que l’on accompagne parce que ça va leur permettre, encore pendant une année, d’essayer de repartir vers quelque chose de nouveau, un nouvel emploi, une formation. Plus on augmente leur temps d’accompagnement, plus ça leur permet de pouvoir se repositionner sur le marché du travail."

Reste que ces douze mois supplémentaires seront les derniers puisqu'une cellule ne peut être mise en place plus de deux ans. Et, pour Martine Cornet, accompagnatrice sociale à la CSC, cela ne suffira sans doute pas : "Je crois qu’on a une véritable chance que ce système de cellule existe car il a vraiment tout son intérêt. On aurait aimé que cela dure plus longtemps mais on fera le maximum dans le temps imparti pour que les personnes en sortent de la meilleure manière qui soit avec un maximum de bagages."

Et la cellule de reconversion a donc jusqu'avril 2019 pour y parvenir. Pour rappel, des cellules de reconversion pour les personnes licenciées de Caterpillar sont mis en place sur trois sites : à Châtelineau, à La Louvière et à Namur.