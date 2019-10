Les Carrières du Hainaut à Soignies reprises par SigmaRoc pour 45,1 millions d'euros

Le groupe de matériaux de construction britannique SigmaRoc a annoncé, ce mardi, un accord pour le rachat de CDH Developpement SA, la holding regroupant Carrières du Hainaut et CDH International SCA pour 45,1 millions d'euros, indique l'agence Bloomberg. La responsable presse de Carrières du Hainaut a confirmé l'information à l'agence Belga.



SigmaRoc a indiqué vouloir lever 32,8 millions de livres (38 millions d'euros) grâce à un placement d'actions pour financer l'acquisition et de futures opportunités d'investissements. L'entreprise a l'intention d'émettre 79,9 millions d'actions à 41 pences (0,47 euro) chacune.



Fondée en 1888, Carrières du Hainaut, leader européen pour les pierres bleues, emploie 435 personnes directement et 2.500 indirectement. L'entreprise, liée au groupe De Spoelberch, basée à Soignies, exploite la Pierre Bleue du Hainaut, abondamment utilisée dans les constructions célèbres du pays (Arcade du Cinquantenaire à Bruxelles, hôtel de Ville de Charleroi etc), les bâtiments publics ou chez les particuliers.