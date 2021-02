Les carnavals de La Louvière se vivront autrement en cette année 2021

Déjà annulés en 2020, les carnavals de l’entité de La Louvière le seront à nouveau en 2021 en raison de la crise sanitaire.



Le carnaval louviérois dit "du Laetare" était programmé du 13 au 16 mars 2021, en ouverture du programme des carnavals dans certaines communes de l’entité. Les autorités communales ont toutefois mis au point un programme alternatif qui permettra aux citoyens des différentes communes de vivre leurs carnavals autrement. "L’objectif est de faire en sorte de souffler sur les braises pour que les carnavals puissent continuer à vivre", a indiqué Jacques Gobert (PS), bourgmestre de La Louvière, lors d’un point presse en visioconférence organisé ce mercredi.



Les bâtiments communaux, les places de l’entité et plusieurs lieux emblématiques prendront ainsi les couleurs du carnaval. Des images carnavalesques "mapping" seront projetées le soir et sur les murs des lieux communaux. La place de La Louvière accueillera une exposition temporaire avec sept cubes montrant une sélection d’images de carnavals. La chaîne de télévision locale ACTV proposera le 14 mars, jour de la "Laetare", une émission en direct sur le carnaval. Des airs de gilles joués au carillon de l’église Saint-Joseph à La Louvière animeront la journée du 27 février, jour de la Soumonce générale, et le 14 mars, jour du carnaval louviérois. Parmi les autres projets du carnaval alternatif, on notera, entre autres, des décorations florales en ville, des expositions thématiques, des animations pour les enfants et une sortie thématique appelée "balade des gens Feureu" à Haine-Saint-Pierre.