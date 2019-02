Les candidats MR aux élections régionales en Wallonie picarde

Le MR a présenté ce mercredi la liste des candidats qui se présenteront aux élections régionales pour l'arrondissement de Wallonie picarde le 26 mai prochain. Sans surprise, la liste est conduite par Jean-Luc Crucke, ministre wallon du Budget et bourgmestre empêché de Frasnes. Derrière lui, c'est la toute jeune Bourgmestre de Comines Alice Leeuwerck qu'on trouve en seconde position. Et en troisième place, le récemment élu bourgmestre de Péruwelz Vincent Palermo. A la dernière place, on remarque la présence de Stéphane Delfosse, député wallon, également connu en tant qu'ancien policier rescapé de la catastrophe de Ghislenghien.

La députée wallonne Véronique Durenne, ex-bourgmestre de Celles occupe la première place de suppléante, suivie d'Hervé Cornillie, ancien premier échevin de Leuze, dont le putch manqué contre l'ancien bourgsmtre CDh de Leuze Christian Brotcorne l'a indirectement privé de figurer sur les listes MR au élections communales.

Voici les listes complètes présentées ce mercredi:

Effectifs: 1. Jean-Luc CRUCKE, 2. Alice LEEUWERCK, 3. Vincent PALERMO, 4. Laurence FERON (Chièvres), 5. Benoît MAT (Tournai), 6. Annelise DEVILLE (Enghien), 7. Stéphane DELFOSSE.

Suppléants: 1. Véronique DURENNE, 2. Hervé CORNILLIE, 3. Muriel DELCROIX (Brunehaut), 4. Bastien MARLOT (Beloeil), 5. Catherine RASMONT (Flobecq), 6. Philippe BRACAVAL (Mouscron), 7. Violaine HERBAUX (Silly).

La plus jeune candidate a 21 ans (Annelise Deville) et le plus âgé a 61 ans (Philippe Bracaval).