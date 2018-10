La liste Citoyens, conduite par Mathieu Périn, est en tête avec 45,84% des voix et 11 sièges. Elle est suivie du MR-IC, la liste du maïeur Emmanuel Waert, qui remporte 36,08% des voix et 8 sièges. Le PS en obtient 10,44% et ECOLO, 7,64%. Les deux partis ont désormais chacun 1 siège au conseil communal.