Les Bons Villers : de nouveaux élus aux commandes de la localité

C'est la surprise citoyenne de ces élections communales : aux Bons Villers, ce sont des petits nouveaux qui prennent les commandes.

La liste citoyenne a raflé la majorité des sièges. Alors, comment devient-on une femme ou un homme politique? La question a été posée à trois Bonsvillersois fraichement élus.

Anne-Laure Desmit a 34 ans et vit à Frasnes-lez-Gosselies : "Je ne vois pas ça comme un deuxième métier. Je vois ça comme une bulle d’oxygène. Ca donne du sens. Je ne me considère pas comme politicienne. Donc il faudra prendre le temps de bien se documenter. On apprend sur le terrain aussi. C’est comme tout métier. Il faut des bases théoriques, il faut savoir de quoi on parle. Alors après, c’est sûr qu’on fera des erreurs mais c’est comme ça qu’on apprendra."

Anne-Laure compte utiliser ses trajets en train pour travailler sur ses dossiers de conseillère communale. Son collègue Bruno Patte a récolté 851 voix. Face à ses nouvelles responsabilités, il a déjà pris ses dispositions : "Je vais sans doute réduire un peu mon horaire en tant que kinésithérapeute. J’ai des collaborateurs à qui je vais demander d’assurer un peu plus de travail pour que je puisse me confier à ce travail d’échevin."

La benjamine de la liste est agricultrice et le challenge d'Emilie Vancompernolle est de surmonter sa timidité : "Comme je suis fort jeune, j’espère que beaucoup vont m’épauler. Je sais qu’il y en a qui seront derrière moi. Car ce sont les premiers moments qui sont les plus durs."

Les nouveaux élus bonsvillersois se sont rassemblés hier, lundi soir, pour discuter ensemble des nouveaux mandats.