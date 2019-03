Les Bons Villers : bientôt une piscine d'apprentissage privée pour les enfants des écoles

La commune des Bons Villers, qui compte 9.400 habitants au Nord de Charleroi, a-t-elle vraiment besoin d'une piscine ? Oui, répond le nouveau bourgmestre Mathieu Perin (cdH). "Mais c'est le privé qui s'en chargera", ajoute-t-il aussitôt.



Au départ, il y a ce constat : le nombre de piscines fonctionnelles dans la région ne cesse de diminuer. Impossible, du coup, pour les petits Bonvillersois d'apprendre à nager.



Mathieu Perin, le bourgmestre, a donc lancé l'idée d'une piscine d'apprentissage : "Elle serait réservée de la 3e maternelle à la 4e primaire et c’est une piscine d’1m40 de profondeur, de 12m de large et de 16m de long. Et l’idée vraiment c’est que tous les élèves puissent aller apprendre et qu’ils aient au moins une heure de piscine par semaine."



Le budget de la construction tournerait autour des deux millions d'euros. Une somme impossible à trouver pour cette petite commune rurale qui se tourne donc vers le privé pour la construire. Et Mathieu Perin de poursuivre : "La commune met à disposition ou vend un terrain sur lequel le privé va construire une piscine à sa charge. L’idée est de ne pas engager de budget de fonctionnement, d’investissement dans ce projet. On ne doit pas passer par un marché public. C’est le privé qui va construire cette piscine. C’est lui qui va investir. Et le privé avec lequel on travaille pour le moment a déjà construit neuf piscines d’apprentissage."



Tel qu'effectivement présenté par le bourgmestre des Bons Villers, aucun euro public ne devrait donc être engagé dans ce projet dont l’emplacement est déjà choisi: au sein du complexe sportif de Frasnes-lez-Gosselies. Le coût du futur cours de natation ne devrait pas dépasser les quatre euros par enfant.