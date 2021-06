Les autorités belges ne veulent pas du projet de contournement de Lille

Les camions qui circulent sur l’axe Anvers-Paris devront-ils à l’avenir contourner la métropole française de Lille ? Le projet est en tout cas dans les cartons du préfet de la Région des Hauts-de-France. Il entend interdire le transit des poids lourds venant du Nord, en leur imposant de contourner la métropole via le réseau autoroutier belge (en prenant la E403 d’Aalbeke à Froyennes puis la E42 jusqu’à Villeneuve d’Ascq).

Ce mardi, les ministres wallons et flamands rencontraient les autorités françaises. Ils ont expliqué qu’ils étaient défavorables au projet. "Un groupe de travail sera toutefois mis sur pied, explique-t-on du côté du cabinet du ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry (Ecolo). Ce groupe de travail doit analyser techniquement tous les éléments de ce projet de contournement. Une nouvelle rencontre avec les autorités françaises est déjà programmée en octobre pour faire le point."

Avant cela, des bourgmestres de Wallonie picarde avaient déjà dit "non" au projet de contournement de Lille. Ils craignent un afflux de camions sur un réseau autoroutier local qui n’est "pas adapté et déjà très engorgé". Les élus locaux craignent également plus d’accidents et un impact conséquent sur la qualité de l’air.