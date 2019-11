Les Athois vont pouvoir voter pour leur taxe déchets

Le coût du traitement des déchets augmente et l’intercommunale Ipalle a décidé de le répercuter sur ses communes affiliées. Conséquence : en Wallonie picarde, la grande majorité des communes sont contraintes d’augmenter leur taxe déchets.

Les Athois n’échapperont pas à cette augmentation. Mais la petite originalité, c’est qu’ils seront consultés pour savoir quelle taxe déchets ils souhaitent payer, expliquent nos confrères de L’Avenir. Un vote se fera sur le site de la commune et via un coupon de réponse dans le bulletin communal "La Vie Athoise" distribué à la fin du mois de novembre.

Le choix se fera entre deux scénarios. Dans le premier, la taxe passe de 30 à 55€ pour un isolé et la Ville continue de distribuer 20 sacs-poubelle par an, comme c’est le cas aujourd’hui. Dans le deuxième scénario, la taxe augmente également mais un peu moins. Elle passe à 46€ pour un isolé et en contrepartie la Ville ne distribue plus que 10 sacs-poubelle par an, soit le minimum légal.

Ath aurait dû fixer sa taxe déchets pour le 31 décembre au plus tard. Mais pour organiser cette consultation, la ville a demandé et obtenu un délai supplémentaire de la tutelle. La décision finale sera donc prise après le dépouillement des votes début 2020.