Les arbres à papillon : des espèces à éviter dans nos jardins

Reportage à Soignies - 10/08/2019 L'arbre à papillon, ou Buddleia du Père David, représente une menace pour les lépidoptères. En effet, ils s'épuisent à tenter de recueillir le nectar de l'arbre, et ne se reproduisent plus. Diminution des oeufs, des chenilles, et problèmes en cascades pour d'autres espèces comme les mésanges.