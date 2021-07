Les animations estivales de "Quartiers Libres" commencent ce jeudi à Charleroi

Juillet et août s’annoncent riches en festivités à Charleroi. Et parmi celles-ci, il y a l’organisation de " Quartiers libres " qui est le fruit d’une collaboration entre la Ville et le centre culturel de l’Eden. La manifestation englobe quatre longs week-ends d’activités culturelles à vivre dans des endroits différents mais toujours en extérieur. Deux fois en juillet et deux fois en août. Au menu des rendez-vous : des acrobaties à couper le souffle, des concerts, des siestes, des courses de caisse à savons, etc.



Des animations qui s’étaleront, à chaque fois, sur quatre jours : du jeudi au dimanche avec, toujours, le même canevas. Comme le confirme Arnaud Baugnée, coordinateur : "Le souhait c’est que l’on retrouve des propositions pour tout le monde tous les jours. Et donc, peu importe le jour où vous voulez venir, il y aura une proposition qui vous conviendra. Le jeudi sera musical, le vendredi sera plutôt orienté sur des spectacles de théâtre de rue, le samedi on sera davantage sur le cirque actuel, et le dimanche on sera vraiment sur des moments d’échanges de familles intergénérationnelles."



Toutes ces activités seront proposées dans quatre lieux différents mais, à chaque fois, en extérieur : un choix mûrement réfléchi selon Fabrice Laurent, directeur du centre culturel l’Eden : "La pandémie a complètement changé notre approche de la culture. Jusqu’ici, on attendait que les personnes viennent à nous à l’Eden. C’était toujours dans le même sens : des quartiers vers l’Eden. Ici c’est complètement le contraire : c’est aller à la rencontre des personnes. C’est quatre fois quatre jours de festivités culturelles situées chaque fois dans des quartiers à forte densité de population. Autant de manières, au final, de vivre l’été à Charleroi dans son quartier près de chez soi."



Le premier de ces quatre quartiers libres s’installe dès aujourd’hui 1er juillet dans le parc Bivort, et y restera jusqu’au 4 juillet. L’accès y est gratuit.



Si vous souhaitez en savoir plus sur les horaires et les activités proposées dans ses quartiers libres, rendez-vous sur le site web de l’Eden à Charleroi.