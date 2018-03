Les anciens responsables d'IDEA seront-ils finalement jugés?

Le parquet a décidé de faire appel de l'ordonnance de non lieu à l'égard de trois personnalités liées à l'intercommunale de développement économique IDEA. Le parquet qui signifie ainsi qu'il souhaite le renvoi devant le tribunal correctionnel de Jean-François Escarmelle, l'ancien directeur d'IDEA, de Caroline Decamps son actuelle directrice, et de Pierre Urbain l'ancien secrétaire communal de Mons.

En cause, des placements financiers réalisés après la vente du secteur télédistribution de l'intercommunale, pour un montant de 82 millions d'euros et des commissions qu'ils sont suspectés d'avoir tenté d'obtenir. C'est la chambre des mises en accusation de Mons qui décidera au final d'un éventuel renvoi des protagonistes devant la justice