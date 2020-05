Les abeilles de Jurbise et Honnelles mises à mal par une bactérie

La loque européenne est présente à Jurbise. C'est ce que révèle le journal La Province .

La loque européenne, c'est une bactérie contagieuse. Elle décime des colonies d'abeilles.

L’AFSCA a lancé une alerte vétérinaire après la découverte d'un foyer le 4 mai. Les ruchers à moins de 3 km du foyer doivent être inspectés.

"C’est une maladie qui peut se propager par transferts d’abeilles d’une colonie à l’autre. Les colonies atteintes dépérissent et il faut détruire les ruches touchées. Ce n’est pas dangereux, on peut toujours consommer du miel, il n’y a rien à craindre. Mais les apiculteurs doivent faire un suivi, vérifier leurs ruches. Les services officiels doivent rendre visite aux apiculteurs voisins du foyer pour voir si la maladie y est aussi. Le but est d’essayer de limiter le plus possible les foyers de la maladie pour ne pas que ça se propage partout". C'est ce qu'explique à nos confrères Etienne Bruneau. Il est administrateur délégué de l’association CARI, le centre d’assistance pour les apiculteurs.

Pour l'instant à Jurbise, il n’y aurait qu’un seul apiculteur touché.

Un autre foyer est toujours actif en Hainaut depuis le mois de septembre. Il est situé à Honnelles. Il est toujours sous surveillance.