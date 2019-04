Les 40 ans de la Maison Saint-Paul à Mons: un lieu d'accueil et d'accompagnement des hommes en difficulté

Cela fait quarante ans que la Maison Saint-Paul accueille et héberge des hommes en grandes difficultés sociales à Mons. Un accueil 24H/24. La Maison Saint-Paul compte trois implantations (2 à Mons et 1 à Flénu) pour une cinquantaine de lits au total. Et ce lieu d'accueil affiche complet presqu'en permanence. Aldo, 34 ans, est arrivé il y a un peu plus d'un mois, "ce n'est pas facile tous les jours. Dehors, on a notre façon de fonctionner, ici, il y a des règles à respecter. Mais il y a aussi de la solidarité. Je n'aime pas beaucoup parler de mes problèmes." Kevin est assis à ses côtés et c'est clair dans sa tête: "je suis arrivé il y a une semaine et je ne resterai pas longtemps. C'est un peu la descente aux enfers, plus d'appartement, plus de boulot, je me suis laissé aller un peu trop loin, on touche un peu le fond. Cela me fait du bien de me sentir aidé mais c'est une rechute un peu brutale à accepter. Je travaille et je ne suis pas ici toute la journée."

Des situations de plus en plus complexes à gérer David est éducateur à la Maison Saint-Paul depuis 18 ans et il le constate: sa mission est de plus en plus difficile. "On voit arriver de plus en plus d'hommes endettés, des résidents sont aussi de plus en plus jeunes et c'est parfois difficile de les motiver." "De plus en plus de résidents plus âgés arrivent avec de graves problèmes psychologiques et de santé mentale, de sénilité précoce liés à une consommation abusive d'alcool " nous explique Patrick Marlière, directeur de la Maison Saint-Paul, "et tout se tient finalement, l'isolement social, la souffrance morale, la souffrance émotionnelle des hommes aussi qui est souvent un tabou. La recherche d'un logement qui reste pour nous l'objectif principal ne correspond pas nécessairement aux besoins de la personne. Mais on essaye malgré tout d'avancer, de rétablir un petit projet et donc nous avons aussi un service important qui est le service d'accompagnement extérieur. Nous suivons actuellement 80 personnes et pour beaucoup cela reste un moyen de garder un lien social."

Le directeur de la Maison, Patrick Marlière - © RTBF Des chants engagés Pour célébrer ses 40 ans, la chorale Saint-Paul se produira ce dimanche 7 avril au Théâtre Royal de Mons en proposant des chants engagés et "revendicatifs" pour "rester fidèles à nos valeurs" nous dit Lucie Mahieu, coordinatrice de la Maison, et membre de la chorale, "cette chorale a été créée après une rencontre avec une chorale flamande, Kontrarie, qui était venue lors de la présentation de notre bâtiment à Flénu. On a décidé de se lancer aussi dans cette aventure musicale. Avec ces chants engagés, on veut faire entendre les valeurs humanistes et de solidarité. C'est capital de le répéter dans notre société." Aucun résident ne fait partie de cette chorale, "c'est qu'on bénéficie de plus en plus d'une certaine renommée" poursuit Lucie, "mais peut-être qu'après ce concert, on va relancer la machine pour convaincre des résidents de nous rejoindre." Il reste des places pour ce concert au Théâtre de Mons. Toutes les infos sur VISITMONS.BE

