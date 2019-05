Le Yar, une nouvelle monnaie locale lancée à Tournai

A l’initiative, un groupe de Tournaisiens désireux de proposer une alternative à l’euro dans leur ville. L’ambition du Yar est claire : favoriser l’économie locale. "Quand vous achetez avec du Yar dans un commerce, vous êtes sûr que votre argent va rester dans la région, explique Bruno Delabie, l’un des fondateurs du Yar. Votre billet, le commerçant l’utilisera peut-être pour payer son fournisseur et ainsi de suite."

Faire ses courses à Tournai sans dépenser un euro, ce sera possible dès ce vendredi soir. Une cinquantaine de commerçants tournaisiens accepteront en effet les paiements en Yar, une toute nouvelle monnaie locale.

Créer un réseau local entre commerçants

David Frere, l'un des 50 premiers commerçants à accepter le Yar. - © RTBF

Parmi les commerçants qui acceptent le YAR tournaisien, David Frere et son café "Humble Coffee". Il a toute de suite adhéré au principe de la monnaie locale : "En tant que petit commerçant, on a besoin d’initiatives qui incitent à se rendre dans les petits commerces locaux ", dit-il. Les Yar que ses clients lui donneront en échange d’un café, il compte bien les réutiliser. "Ça pourrait servir à payer la boulangerie qui me fournit les pâtisseries ou la ferme d’où vient le lait. J’espère pouvoir convaincre mes fournisseurs d’utiliser le Yar."

Pour les commerçants, l’intérêt est de créer un réseau local. Les clients, eux, utiliseront plutôt le Yar par conviction, reconnaissent ses fondateurs. "C’est vrai qu’on n’a pas besoin du Yar pour aller dans les commerces du coin où il est tout à fait possible de payer en euros, ajoute Kevin Impens, un autre initiateur du Yar. L’intérêt pour l’utilisateur de la monnaie locale, c’est donc de se sentir investi dans sa ville, de faire tourner l'économie localement… " Pour que cela fonctionne, les billets sont protégés et infalsifiables. La monnaie locale sera également échangeable à tout moment contre des euros.

Le Yar sera officiellement lancé ce soir à la Halle-aux-Draps à Tournai. Les premiers billets pourront ensuite circuler.