Le vrac devient contagieux sur les marchés grâce à Claire et sa camionnette

Pic et pic et colegram. © P.W. – RTBF

Des produits locaux quand c’est possible

Riz, café, fruits secs, on trouve sur ses étagères des produits basiques ou transformés, bios et locaux quand c’est possible : "Pour les biscuits, je passe par une artisane d’Hautrage. J’ai des pâtes locales de Mourcourt. Pour les thés et tisanes, je me fournis via une petite entreprise d’Harchies. La farine bio vient d’Herquegies".

Du zéro déchet à destination de lieux moins desservis en la matière, comme le marché de Kain, le mercredi matin (l’ancien marchand de produits en vrac ayant fait le chemin inverse… vers l’enseignement), un rendez-vous à Forest (Frasnes) le vendredi après-midi et un petit marché fermier le samedi matin à Obigies.

Et si vous n’avez pas pensé à prendre vos contenants, la commerçante peut vous fournir des bocaux de récupération. Une bonne façon d’attirer des clients et de créer de nouveaux adeptes de cette démarche qui vise à limiter les emballages. "Tu me mets des noix de cajou au curry et des amandes ? " Même le poissonnier vient remplir ses bocaux aujourd’hui.

Découvrez l’ambiance de son stand (et des alentours) dans notre reportage audio.